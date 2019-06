Ex Laso: se va la gerencia local que reactivó la empresa y los trabajadores esperarán el reemplazo

Se llevó a cabo esta tarde una asamblea de los trabajadores de la ex Laso, en la planta ubicada sobre calle Chaco, en donde se dieron a conocer novedades tras una reunión que tuvieron los integrantes del Sindicato de la Alimentación en Buenos Aires con los responsables de la empresa.



El secretario general del gremio, Juan D’Annunzio, habló con LU 24 tras la asamblea y contó que “se resolvió, luego de nueva información que tenemos de la empresa, que vamos a poner un tiempo determinado a la espera de que se arregle o no esta situación debido a que en la semana, el día miércoles, tuvimos una reunión en Federación a la cual asistió Fernando Sansuste, padre e hijo, y ahí nos comunican que los gerentes que se habían puesto al hombro la fábrica, quienes habían hecho un esfuerzo para poder iniciar una reactivación, dejaban la empresa, y que en lugar de ellos iba a ver otra persona”.

“Nos cayó como un balde de agua fría porque no era lo que esperábamos. Esperábamos que trabajaran un poco más, que se siguiera trayendo más fason, que se siguiera intentando vender, aunque dicen que la empresa está a la venta y que hay un interesado, pero debido a eso quedamos otra vez con una desazón terrible porque la verdad es que no sabemos cómo vamos a continuar”, agregó.

También dijo que hoy a la mañana tuvieron una reunión con la gerencia local y les informaron que se retiraban de la empresa. “Se lo conté a los trabajadores y resolvimos esperar 10 días y esperar qué resuelve este nuevo gerente que viene a tomar el mando y ver de ahí cómo se puede continuar”, manifestó D’Annunzio.