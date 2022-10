ExBorneo: la oposición duda de la solvencia económica del oferente

5 octubre, 2022

La Comisión de Legislación del Concejo Deliberante pidió que se convoque con urgencia a la comisión de seguimiento de licitaciones para el próximo martes con el fin de analizar las condiciones de Juan Carlos Bartolini, el único oferente que se presentó a licitación para explotar la Unidad Turística Fiscal Nº 2 de Claromecó (exparador Borneo).

La presidenta de la Comisión, Daiana De Grazia (Juntos), manifestó que “queremos ver con qué sustento económico o cuál es el proyecto con el que viene. Hay indicios que nos llegaron desde la oferta realizada y veríamos la posibilidad de que el proyecto no se podría llevar adelante para el 1º de diciembre que es lo que correspondería, por eso se le pide al presidente del Concejo que llame a reunión de manera urgente y también a la Asesoría Letrada que no es envíe toda la documentación”.

Desde el Frente de Todos se planteó que el oferente sería monotributista. “Hay una especie de información, por eso lo queremos citar, que indica que estaría en una condición de monotributista categoría B, si mal no recuerdo, desde hace solamente un año, por lo cual sus ingresos no serían muy altos como para poder solventar esta inversión tan grande que se piensa hacer en la playa”.

“Queremos ahondar sobre este tema porque es responsabilidad del Concejo Deliberante ver la factibilidad o no”, finalizó.

