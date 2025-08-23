Excelente hacienda en la subasta de Cabaña Santa Rosa

Con una importante cantidad de gente se llevo a cabo en la Sociedad Rural de Tres Arroyos el remate anual de la cabaña Santa Rosa de Indio Nuevo S.A de Indio Rico de la familia Bellocq con cabañas invitadas y el martillo de Campos y Ganados S.A.



Todo la hacienda estuvo embretada en los corrales, permitiendo un recorrido de los compradores observando la calidad de los animales.

Luego se sirvió un almuerzo donde en el transcurso del mismo se entregaron premios de parte de Angus a la familia Bellocq, y también a las distintas cabañas invitadas.

A partir de las 15:30, y con transmisión por Canal Rural comenzó la subasta, donde el primer toro que salía a la venta tuvo un valor de 64 millones, el segundo se vendió en 32 millones, y el tercero 25 millones y medio de pesos.

Una oferta constante tanto de los compradores presenciales, como de los que habían realizado una preoferta y seguían el remate por Canal Rural

