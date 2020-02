Excelente noche inicial del 11° Encuentro Danzares Sueña junto al mar

15 febrero, 2020

Una maravillosa jornada se vivió anoche en instalaciones del Club Recreativo Claromecó, las que se vieron colmadas de gente interesada en compartir un poco de nuestra cultura argentina.

La apertura estuvo a cargo de los “dueños de casa”, quienes pusieron color y firmeza en cada compás. Luego llegaron desde Bellocq, partido de Carlos Casares, “Bellocq Danza”. Así como varios otros grupos hicieron varios kilómetros para poder participar de este encuentro. El grupo “Sueños”, del Centro de Jubilados de Tres Arroyos, dijo sí a esta propuesta y trajo su amor y dulzura en la danza.



Como hace varios años, desde Coronel Pringles llegaron los integrantes del “Fogón de los Gauchos” con una respuesta afirmativa desde un primer momento estos amigos folkloristas no quisieron dejar de ser parte de estas hermosas noches. Y de Pehuajó, por sexto año consecutivo, asistió “Sembrando Patria”, quienes presentaron un hermoso cuadro de malambo femenino y con bombos, que deslumbró a los asistentes.

De las sierras de Tandil, participaron más grupos amigos: Tandileoufu y Raíces Serranas. Ellos simplemente vinieron a mostrar sus ganas por seguir defendiendo las raíces Argentinas y demostrando que la edad no es un límite para hacerlo bailando.

De la vecina Olavarría, llegó “Herencia Serrana” con un cuadro litoraleño que dejó a más de uno emocionado.

Rurales de la danza, de Copetonas, respondieron afirmativamente a la invitación porque querían acompañar a Danzares este año y presentaron un muy bien preparado para la ocasión.

Un párrafo aparte hay que hacer para el semillero de Danzares, los más chiquitos, con los cuales el público estalló en aplausos y “tapaban” la voz del locutor pidiendo un “otra”. El ritmo del 2 x 4 también se hizo presente en la voz de Fabián Pierini y en la danza de la Escuela Municipal de Tango de Pehuajó, quienes asombraron a todos con sus danzas.

La música estuvo presente también de la mano de Ariel Cabrera de Bellocq, Carlos Casares, y de Thiago Celis, quién con sus 13 años y su violín hicieron bailar a todos pidiéndole un bis para no “quedarse con las ganas”.

El Grupo Danzares cerró la noche en materia de danzas con un estilizado cuadro con vestidos negros y vivos dorados y blancos, los que con el faro en el fondo del escenario lucían muy delicados.

El final estuvo a cargo del grupo olavarriense Herederos, que invitó a Thiago Celis a participar en algunos temas e hicieron bailar a todos hasta pasadas las 3 de la mañana.

No solo de nuestra zona, ni nuestro país disfrutaron este espectáculo. Una pareja de veraneantes procedente de Suiza decidió a ver las danzas argentinas y quedaron asombrados por los movimientos y la vestimenta.

Continúa hoy

Para esta noche, desde las 21:30 aproximadamente, se abrirá el escenario Luis Lara dentro del gimnasio del Club Recreativo Claromecó. Allí acompañarán a Danzares, el Grupo Folklórico Raíces Serranas de Tandil, Sembrando Patria de Pehuajó, Susana y Miguel desde Necochea, Daniel Ávila de Claromecó, la Escuela Municipal de Tango de Pehuajó, Inti Kay de Benito Juárez, el grupo de folklore del Centro de Jubilados 27 de octubre, el grupo Voces Nuestras de San Cayetano, la peña 2 de Abril de Punta Alta, El fogón de los gauchos de Coronel Pringles, Herederos y Bellocq Danza de Bellocq, partido de Carlos Casares; y el cierre estará a cargo del grupo tresarroyense “La Junta”.

La entrada tiene un costo de $200 y la cantina es atendida por integrantes de “Ruedas Asombrosas” de Claromecó, con precios muy accesibles.

