Excelente remate feria de Arzoz y CÍA con firmeza en los precios

11 abril, 2026 21

En la Sociedad Rural de Tres Arroyos volvió a tener la actividad mensual de las firmas Arzoz y Cía. Con mas de 900 cabezas entre consumo ,invernada y cría

La feria volvió a su tradicional remate mensual de la dupla “Arzoz y Brivio” donde nuevamente los corrales mostraron calidad y por consecuencia buenos valores.

Con otro buen número de remitentes y los nuevos que siempre se suman, unas 940 cabezas se comercializaron con Tomas liderando el martillo y llevando a muy buen ritmo la subasta de principio a fin.

De entrada, unos buenos lotes de consumo con las realidades de estos días se fueron rápidamente para darle paso a la vaca. Y la verdad es que ya se nos terminaron los halagos para esta categoría en la plaza; tremendas vacas de 500 a 600 kilos que en buenas pujas alcanzaron hasta los 3.450 pesos. Si, haga la cuenta que quiera: 2 millones de pesos una vaca gorda.

El resto de la categoría mostraron buen estado, es más, solo un par de lotes “fundidas” completaron el encierre.

Algunos pocos toros le dieron paso a la invernada. En los machos volvieron a verse conjuntos destacados cabeza de parición, y que llegaron a buenos valores pasando los 7 mil pesos el kilo.

Por su parte la hembra mostró buen encierre, pero con una plaza algo más tranquila; demostrando que lo mejor de cada criador quedó en el campo con la ilusión de ser futura madre.

Uno más de “los Arzoz y Brivio”, en tanto ya anunciaron que el 8 de Mayo harán un nuevo encuentro comercial en la ciudad.

Gentileza de CAMPO TOTAL

Damian Hinding

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