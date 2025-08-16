Excepcional jornada a puro Tiro en las pedanas de Cazadores

16 agosto, 2025 0

Tres Jornadas de tiro a la hélice se desarrollan en la pedanas del Club Cazadores.

En la copa Bienvenida, desarrollada el viernes con 90 tiradores el Ganador fue el Santafesino Sebastián Garmaz, segundo el tresarroyense Alejandro Tello y tercero Cristian Bavaro de Buenos Aires. En veteranos ganó el tresarroyense Humberto Ré; en Junior Felipe Kiricos de Balcarce; en Super Veteranos, ganó Carmelo Di María y en damas, Celina Busti de Balcarce.

Este sábado, con la presencia de 180 tiradores, lo que por la cantidad y calidad de los mismos se puede decir que es un torneo de carácter Nacional, porque hay representante de todas las provincias, el ganador fue Cristian Bavaro, de Buenos Aires, segundo Martín Juárez de Bahía Blanca, tercero Federico Marengo de La Pampa y cuarto Valerio Vassolo de Tres Arroyos.

En Veteranos gano Daniel Martínez , en Super veteranos José Celiz , en damas Noelia Dahilof, en Junior Teo Pedersen, y en menor Felipe Forchieri.

Este domingo se pone en juego la copa Aniversario de Cazadores. A partir del mediodía comienza la series y se espera que se aumente la cantidad de participantes por estar en juego una copa tradicional, donde la entidad llega a los 68 años de vida.

Volver