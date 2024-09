Exclusivo: Beatriz Di Benedetto, camino al Goya y al Oscar con “El Jockey”

23 septiembre, 2024 50

La vestuarista tresarroyense Beatriz Di Benedetto integra el staff de la película “El Jockey” de Luis Ortega, que se estrenará en los cines argentinos el jueves 26, y fue ya ovacionada en el Festival de Venecia a finales de agosto en su presentación, y es candidata al Oscar y a los premios Goya en España.

Ortega, al igual que en El Ángel, trabajó con actores jóvenes, y asume el protagónico Nahuel Pérez Biscayart, junto a la actriz española Úrsula Corberó.

LU 24 habló con Di Benedetto, quien sostuvo: “Hoy justamente estábamos en la academia cuando presentaron esta novedad que va a ir representando a la Argentina esta película y también me emocioné porque está nominada la película Tango de Carlos Saura en la que también hice el vestuario y también me emocioné mucho, al enterarnos que va para el Goya y para el Oscar, es muy muy importante para la producción, para la Argentina y para el cine”.

“Yo he hecho varios trabajos con Luis, y es un gran creador, es un cine muy particular el que èl hace, porque es un artista, se filma mucho y a veces se modifica no el guiónn pero sí la estructura de la realización, como en “El Jockey”, que acabo de verla hace muy pocos días y me encontré con una película sorpresa, más allá de lo que nosotros habíamos filmado por la forma que tiene de unirla cuando hace la edición”.

El argumento

“Remo Manfredini es una leyenda del turf, pero su conducta excéntrica y autodestructiva comienza a eclipsar su talento. Abril, jocketa y pareja de Remo, espera un hijo suyo y debe decidir entre continuar con su embarazo o seguir corriendo. Ambos corren caballos para Sirena, un empresario obsesionado con el jockey. Un día Remo sufre un accidente, desaparece del hospital y deambula sin identidad por las calles de Buenos Aires. Sirena lo quiere vivo o muerto mientras Abril intenta encontrarlo antes de que sea demasiado tarde”, dice la sinopsis del film, escrita por el propio director.

Volver