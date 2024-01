Excursiones Goicos, entretenimiento asegurado en Reta y Claromecó

13 enero, 2024

Pese a los idas y vueltas del clima, lo cierto es que la temporada de verano ya lleva casi media quincena. La gente busca entretenerse y pasar las horas en las localidades balnearias de la mejor manera. En este caso, tanto en Reta como en Claromecó, está excursiones Goicos, que es entretenimiento asegurado. En diálogo con LU 24, Marcelo Goicolea contó lo que ofrecen.

“es la sexta temporada que hacemos en Reta y muy conforme con el apoyo total de la gente. Hay gente que nos sigue eligiendo después de seis años, así que estamos más que conformes, con el servicio de excursiones que brindamos como también el de rescate durante las 24 horas”, comentó.

Y detalló: “en lo que es rescate, es para si te quedas encajado o tenes un problema mecánico, nos llamas y ofrecemos nuestro servicio. Mientras tanto, lo que son las excursiones, hacemos dos salidas diarias: una a las 10 horas y otra a las 15 horas. También hay otra opcional a las 17 horas, y siempre es hasta el Caracolero por la playa. Estamos equipados con dos vehículos 4×4 con capacidad para 22 y 14 personas. Están asegurados para el transporte asegurado para cualquier eventualidad que pueda suceder.”

Por su parte y respecto a la excursión, expresó: “es muy linda y muy divertida. Salimos desde la calle 48 entre 25 y 27, agarramos la calle 17 y vamos hasta la albufera. Cruzamos el arroyito y vamos costeando el mar, pasamos por el médano blanco y llegamos al Caracolero. Ahí estamos alrededor de una hora con actividad libre. Siempre la consigna nuestra es pasarla bien, se puede llevar vianda, mate y hacer lo que cada uno desee”.

Y concluyó sobre la temporada: “la temporada por ahí no hay la gente que no quisiera que haya, pero en lo personal estamos trabajando muy bien y no nos podemos quejar. Los costos son otros, pero desde el 6 de diciembre mantenemos el mismo costo y también esto lo haremos hasta marzo.”

Cabe destacar, que esto es apto para toda la familia sin distinción de edad. La excursión en total dura dos horas y ante cualquier consulta, se pueden comunicar al teléfono 2983 38 66 38 o al 2281 52 34 29. Además, los jueves a las 8 se va hasta Claromecó con el mismo objetivo, recorriendo un poco todo lo que son algunos de los puntos turísticos de la Villa Balnearia.

