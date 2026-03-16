Éxito total en el Sexto Paseo de Baquets del 24 de Abril

16 marzo, 2026

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Éxito total en el Sexto Paseo de Baquets del 24 de Abril

Con todo éxito se realizó el Sexto Paseo de Baquets y Compañía a Claromecó que se organizara junto al Club Tres Arroyos 24 de Abril.

Algo más de 30 vehículos participaron del mismo realizando la concentración y exhibición en el Camping de Luz y Fuerza donde el Club Tres Arroyos 24 de Abril efectuó un almuerzo a los presentes y se hizo una rifa con diversos elementos donados todo a beneficio de los Bomberos Voluntarios de Claromecó.

Luego del almuerzo se hicieron pruebas de destreza de manejo para deleite de los participantes.

Éxito total en el Sexto Paseo de Baquets del 24 de Abril
Éxito total en el Sexto Paseo de Baquets del 24 de Abril
Éxito total en el Sexto Paseo de Baquets del 24 de Abril
Éxito total en el Sexto Paseo de Baquets del 24 de Abril