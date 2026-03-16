Éxito total en el Sexto Paseo de Baquets del 24 de Abril

16 marzo, 2026 4

Con todo éxito se realizó el Sexto Paseo de Baquets y Compañía a Claromecó que se organizara junto al Club Tres Arroyos 24 de Abril.

Algo más de 30 vehículos participaron del mismo realizando la concentración y exhibición en el Camping de Luz y Fuerza donde el Club Tres Arroyos 24 de Abril efectuó un almuerzo a los presentes y se hizo una rifa con diversos elementos donados todo a beneficio de los Bomberos Voluntarios de Claromecó.

Luego del almuerzo se hicieron pruebas de destreza de manejo para deleite de los participantes.

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