Éxito total en “La Polla” del concurso: dos ganadoras se repartieron el premio mayor

1 marzo, 2026 0

En una jornada marcada por el entusiasmo y la solidaridad, la Subcomisión de Reyes del Club Recreativo Echegoyen celebró el cierre de una nueva edición de “La Polla”, logrando una convocatoria que superó las expectativas de los organizadores. Con una participación estimada de entre 700 y 800 personas, el evento se consolidó en su tercer año consecutivo como una herramienta fundamental para recaudar fondos destinados a los festejos infantiles de la localidad.

El suspenso del recuento final arrojó un resultado sorprendente: aunque nadie logró dar con la cifra exacta de 6.148, dos participantes estuvieron a tan solo un número de distancia. María Domínguez, oriunda de Tres Arroyos, y Cristina Montero, vecina de San Francisco de Bellocq, coincidieron en arriesgar el número 6.140. Debido a este empate por aproximación, ambas mujeres compartieron el pozo principal, llevándose un premio de 300.000 pesos cada una.

Sol, integrante de la Subcomisión, expresó su profunda alegría por la respuesta de la comunidad y destacó que todo lo recaudado tiene un fin puramente social. El objetivo del grupo es garantizar que cada niño del pueblo reciba su regalo en la tradicional Fiesta de Reyes, además de sostener las actividades de Papá Noel y el Día del Niño. Según explicaron desde la organización, el ambiente de “gran familia” del club y el apoyo constante de los vecinos fueron las claves para que este “termómetro” de participación ciudadana resultara en un éxito rotundo.

