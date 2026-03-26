Exitosa campaña de donación de sangre en San Cayetano

26 marzo, 2026 0

En un evento que destaca la solidaridad y la generosidad de los sancayetanenses, en el Espacio Cultural de San Cayetano se llevó a cabo, este miércoles, la primera campaña de donación de sangre del año.

Un total de 31 vecinos se unieron a esta noble causa, contribuyendo a garantizar la disponibilidad de sangre para quienes más lo necesitan.

La importancia de donar sangre no puede ser subestimada. Cada donación puede salvar hasta tres vidas, y su impacto es fundamental en situaciones de emergencia, cirugías o tratamientos médicos. Al hacerlo, no solo estamos ayudando a nuestros vecinos, amigos o familiares, sino que también estamos asegurando que el Hospital cuente con un suministro adecuado de sangre.

Es fundamental recordar que la sangre tiene un tiempo de vida limitado. Los glóbulos rojos, por ejemplo, tienen una duración de entre 35 y 42 días. Esto significa que la necesidad de donaciones constantes es crucial para mantener un suministro seguro y efectivo.

Invitamos a la población a acercarse al Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal (de lunes a viernes de 7:30 a 11 horas) donde recibirán la información necesaria para sumarse así al grupo de donantes voluntarios.

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