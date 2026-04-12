Exitosa edición de la Correcaminata del CAS Fortín Machado
Este domingo se realizó la segunda edición de la Correcaminata del CAS Fortín Machado, con una participación de 80 inscriptos y un clima agradable que favoreció el acompañamiento de una gran cantidad de público. Lo recaudado será destinado a los Jardines Comunitarios Frutillitas.
Se corrieron diferentes distancias: 10k y 5k, en tanto se hizo una caminata de 2k. En los 10k, el ganador fue Federico Cabello en caballeros y Constanza Garrido en damas. En los 5k triunfó Martín Bernaola.
La carrera inició y culminó en el mismo punto de encuentro: la plaza Islas Malvinas. Los corredores hicieron muy buenos tiempos y la satisfacción del CAS Fortín Machado por la exitosa jornada fue total.
Clasificación general de 10K:
Femenino
1 – Constanza Garrido
2 – Vanesa Soledad Ortiz
3 – Florencia Rens
Masculino
1 – Federico Cabello
2 – Jeremías Ulibarre
3 – Cristian Oscar Olivera
Clasificación general de 5K:
Femenino
1 – Mia Rodríguez
2 – Manuela López
3 – Viviana Román
Masculino
1 – Martín Bernaola
2 – Fabricio Rodríguez
3 – Diego Cortadi