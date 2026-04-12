Exitosa edición de la Correcaminata del CAS Fortín Machado

12 abril, 2026 98

Este domingo se realizó la segunda edición de la Correcaminata del CAS Fortín Machado, con una participación de 80 inscriptos y un clima agradable que favoreció el acompañamiento de una gran cantidad de público. Lo recaudado será destinado a los Jardines Comunitarios Frutillitas.

Se corrieron diferentes distancias: 10k y 5k, en tanto se hizo una caminata de 2k. En los 10k, el ganador fue Federico Cabello en caballeros y Constanza Garrido en damas. En los 5k triunfó Martín Bernaola.

La carrera inició y culminó en el mismo punto de encuentro: la plaza Islas Malvinas. Los corredores hicieron muy buenos tiempos y la satisfacción del CAS Fortín Machado por la exitosa jornada fue total.

Clasificación general de 10K:

Femenino

1 – Constanza Garrido

2 – Vanesa Soledad Ortiz

3 – Florencia Rens

Masculino

1 – Federico Cabello

2 – Jeremías Ulibarre

3 – Cristian Oscar Olivera

Clasificación general de 5K:

Femenino

1 – Mia Rodríguez

2 – Manuela López

3 – Viviana Román

Masculino

1 – Martín Bernaola

2 – Fabricio Rodríguez

3 – Diego Cortadi

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