Exitosa exposición de R1 se desarrolla en La Fiesta del Trigo

7 marzo, 2026

En La Fiesta del Trigo, la exposición de R1 Bahía Blanca se desarrolla con éxito por la cantidad de consultas y operaciones que se han realizado.

Miguel, desde el stand de Renault, dialogó con LU 24 y dijo “hemos hecho varias operaciones, tenemos promociones exclusivas para La Fiesta del Trigo”.

Con relación a la exposición, destacó la variedad de vehículos, con la infaltable Kangoo en sus cuatro versiones, Oroch, Arcana, entre otros modelos, además de la Renault Kwid que “es el vehículo más económico, lo podés tener con una cuota muy accesible. Es un vehículo urbano, con muy buena aceptación, especialmente en las mujeres”.

Por último, destacó que “tenemos negocios permanentemente. Se venden 74 unidades por plan rombo. Y la venta comisional también ayuda, aporta su granito de arena”.

De esta manera, la exposición de R1 que ya es un éxito, sigue su participación en la 57ª Fiesta Provincial del Trigo.

