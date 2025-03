Exitosa jornada de Ecocanje: recolectaron más de 1000 kilos de residuos

18 marzo, 2025 0

Este lunes, se realizó una nueva jornada de Ecocanje en la Subsecretaría de Gestión Ambiental en la que participaron más de 60 personas y se recolectaron más de 1000 kg de residuos.

A cambio de los residuos reciclables, los vecinos que se acercaron, recibieron un plantín de citronella o malvón criados en el vivero de la oficina que comenzó el año pasado, dónde además se producen plantas nativas desde la semilla o por esqueje.

Todo lo recolectado será nuevamente incorporado en la economía circular a través del reciclado. Cada corriente de residuos tiene su programa y tratamiento, por ejemplo:

– Los residuos secos (plástico, papel, vidrio, cartón y metal) se transforman en materiales reciclables nuevamente.

– Los residuos de eléctricos y electrónicos forman parte de un programa de reinserción laboral, se envían al penal de Sierra Chica dónde, a través de un taller, aprenden a reparar los aparatos y aquellos que pueden ser reparados se donan y lo que no, son separados por material y se reciclan.

– El aceite vegetal usado se recicla y se transforma en biocombustible.

– Las tapitas se envían para la Fundación del Hospital Garrahan, quienes las transforman en diferentes productos que comercializan para costear el tratamiento y/o hospedaje a familias de niños/as que no puedan hacerlo.

– Las pilas se acopian y, debido a su peligrosidad, se confinan.

Desde el área agradecen a quienes participaron y recuerdan que es de suma importancia la separación en origen en secos (plástico, papel, vidrio, cartón y metal) y en húmedos (resto de comida, pañales, servilletas, cáscaras de fruta y verdura, etc). Cuántos más vecinos separen, mejor será la eficiencia de la planta y mayor la recuperación de materiales reciclables.

Volver