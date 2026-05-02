Exitosa primera noche del Club del Cóctel en La Rural. Hoy se repite (audio-videos)

2 mayo, 2026 913

Tal como estaba previsto, se llevó a cabo con gran repercusión la primera noche del Club del Cóctel en su 2ª edición en nuestra ciudad.

Con ocho barras diferentes, con tragos de autor y clásicos y una destacada gastronomía, los organizadores se enfocaron en los detalles para esta presentación.

Por otra parte, también hay que mencionar la ambientación y la presencia de DJ reconocidos para hacer de la noche un evento especial.

Adrián Arburu, uno de los organizadores dijo: “fue un viernes espectacular, hubo mucha gente conocida, para esta edición preparamos una decoración de bar, boliche, fiesta y demás propuestas con la idea de brindarles un experiencia diferente a los presentes”.

“Además, vinieron con su stand Capríata, Santana, Vista Rock y otros puestos gastronómicos, los invitamos a la segunda jornada desde las 20:30 con cocteles gratuitos por tiempo limitado”.

Esta noche de sábado nuevamente estará presentándose como un gran plan para disfrutar a pleno, calidad e innovación, buen gusto, un lugar acogedor a disposición de quienes desean algo diferente para pasar una velada amena.

La cita es a partir de las 20:30 horas, en instalaciones del predio de la Sociedad Rural.

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