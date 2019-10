Exitosa velada de “Ruedas Asombrosas” en Claromecó

En un fin de semana a puro patín, se pudo disfrutar de dos jornadas de un show de fin de año con una puesta en escena increíble. Las pantallas gigantes a modo de telón, con sus tótem y bengalas, la musicalización, conducción, el vestuario y patinadoras en el aire, le dieron un toque mágico al Show de Disney sobre patines. No hubo detalle que no se tuviera en cuenta.



Las presentaciones fueron: Aladdin, La Bella y la Bestia, Blancanieves, Maléfica, Ballerina, Toy Story, Moana, Lilo y Stich, El sol y la luna, Tinkerbell, Coco, Frozen, Hércules, La Sirenita, Mary Poppins, Princesas, Rapunzel, más la visitas de la Escuela de Érica Mandrini y de las Queens de Necochea con sus coreos.

Fueron jornadas largas ya que hubo mucho cambio de vestuario y hubo alguna demora entre coreo y coreo, pero bien valió la pena disfrutar del espectáculo de características deslumbrantes. Laura Trujillo, quien lleva adelante la Escuela de patín "Ruedas Asombrosas" tiene la intención de repetir este show para fines del verano, modificando algunas cosas para que no sea tan largo. Ha recibido felicitaciones de sus colegas y del público en general por el montaje de tremendo espectáculo.