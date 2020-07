Exitosa venta de locro en el Club Español, tras la reapertura de la actividad en la institución

10 julio, 2020 Leido: 82

Ayer se realizó de manera exitosa la venta de locro patrio en el Club Español de Tres Arroyos.

Así lo indicó, la Vicecónsul de España en Tres Arroyos Andrea Tolosa, quien destacó que la propuesta se desarrolló en el marco de la vuelta a algunas de las tantas actividades culturales que allí se efectúan, pero que a raíz de la pandemia no se podían realizar.

“Fue una jornada que pudimos pasar en el club con esta actividad y la verdad es que es algo que extrañábamos mucho, porque después de lo que fue la Fiesta Provincial del Trigo, no habíamos podido hacer nada y hace 15 días que pudimos retomar. Era importante generar recursos en estos momentos y surgió organizar esto”.

Aseguró que “siempre la familia del club y la comunidad nos acompaña, y afortunadamente se vendió todo. Es la primera actividad después de lo que fue en la carpa de España de la Fiesta del Trigo. Eso nos unió pasándola bien también como comisión después de tanto tiempo”.

Remarcó que empezaron las actividades de danza a dictarse “con el protocolo correspondiente y uno institucional, para retomar las clases de danzas españolas, la Guardia Real y la Academia El Caldén. No todo el alumnado pudo regresar a la clase presencial. Todos tenían ganas de volver, estaban esperando la apertura. Contentos en este sentido, en volver a generar y poder plasmar de manera presencial, lo hecho de manera virtual. Los profes siguieron generando actividad de manera virtual todo este tiempo, tuvimos que cambiar muchas cosas, pero es bueno volver al SUM, a los espejos, a ver los profes”.

Aclaró que en la entidad durante los ensayos “tenemos un espacio asignado para cada uno de los alumnos, está delimitado para eso su lugar de trabajo, no más de 15 personas pueden asistir a la case, con barbijo, alcohol en gel, baños solo en casos de emergencia y no se comparten elementos”.

Respecto a su labor este tiempo como Vicecónsul, indicó que durante abril y mayo “hubo muchas consultas de españoles varados en la zona, porque no salían muchos vuelos. Hubo algunos que tuvieron que esperar mucho. Ahora eso ya está resuelto prácticamente. No hay tantos casos de emergencia. Se trató de solucionar lo antes posible”, dijo.

