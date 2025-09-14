Exitoso cierre de la segunda edición de la Fiesta de Turismo Rural en Bellocq

Con una gran concurrencia de público y un clima festivo que se vivió durante toda la jornada, finalizó con éxito la segunda edición de la Fiesta de Turismo Rural en Bellocq, consolidándose como un evento clave para el desarrollo turístico y económico del distrito.

La celebración ofreció una amplia variedad de propuestas para toda la familia: una destacada oferta gastronómica con sabores regionales, juegos infantiles, y numerosos puestos de artesanos y emprendedores locales que mostraron su talento y creatividad.

El escenario principal fue punto de encuentro para artistas de distintos géneros y estilos que animaron la jornada, y como cierre de lujo, el público disfrutó del show en vivo de Los de Fuego.

La Fiesta de Turismo Rural en Bellocq se proyecta como una cita imperdible en el calendario de eventos regionales, fortaleciendo la identidad local y promoviendo el turismo rural como motor de desarrollo.

