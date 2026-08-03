Exitoso Día de Campo en “La Torcacita” de Piray Miní

3 agosto, 2026 39

Tal como estaba previsto, se llevó adelante un exitoso Día de Campo en la cabaña La Torcacita de Piray Mini SA, donde una nutrida concurrencia pudo apreciar parte de los animales que saldrán a remate el próximo viernes 14 de agosto en la localidad de De La Garma.

Además, como parte de la jornada, el ingeniero agrónomo F. López Bastian ofreció una disertación sobre pasturas ante una interesante concurrencia.

La idea de este día apunta a que los interesados, previo al remate, analicen las propuestas de negocio y puedan sacar sus conclusiones con tiempo y bien asesorados.

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