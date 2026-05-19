Exitoso remate de La Agrícola Ganadera en la Sociedad Rural

19 mayo, 2026 26

Este martes, La Agrícola Ganadera de Tres Arroyos realizó un exitoso remate de gordo, invernada y cría, en la Sociedad Rural.

Daniel Alonso, Gerente de la entidad, dialogó con LU 24 y dijo que “fue un lindo remate, casi 500 cabezas, mucho acompañamiento. Teniendo en cuenta la calidad de la hacienda, tuvimos buenos valores; también en invernada que se comercializó muy bien”.

Los inconvenientes que produjo la lluvia en los campos no impidieron un gran remate. Al respecto, Alonso expresó que “realmente los campos están complicados. Agradecimos a los transportista, a los productores, por el esfuerzo que hicieron para poder sacar a los animales. De hecho, nos quedaron consignaciones que las vamos a llevar a San Cayetano el próximo 9 de junio”.

Continuó con más agradecimientos, luego a Vialidad, a la Policía y a todos los que colaboraron ante la situación adversa: “Donde no pudimos cargar fue realmente donde estaban muy mal las calles”, expresó.

Para cerrar, dijo que el 11 de agosto se realizará un Remate Aniversario y el 15 el gran festejo por los 100 años de La Agrícola Ganadera de Tres Arroyos.

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