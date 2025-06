Expectativa ante un nuevo aumento en el precio del pan

26 junio, 2025

Los panaderos de la provincia de Buenos Aires encendieron una señal de alerta sobre el precio del pan que podría superar los $4.000 e incluso rozar los $4.500 en los próximos días.

Mientras los costos de producción no dejan de subir, las ventas caen diariamente. Martín Pinto, presidente del Centro de Industriales Panaderos de Merlo y referente clave de la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN), dijo: “Los insumos y las materias primas siguen subiendo, las ventas cayeron un cincuenta por ciento y si esto sigue así, van a seguir cerrando panaderías”.

“Ya son más de 1.400 las panaderías que tuvieron que cerrar sus puertas en todo el país”, recordó Pinto, quien resaltó además que con cada cierre no solo deja a familias sin sustento, sino que también prohíbe el acceso de los vecinos a un alimento básico como es el pan.

“La gente hoy compra lo que puede y no lo que quiere”, resumió Pinto, quien ante esto sostuvo que “Muy a nuestro pesar, es posible que tengamos que incrementar el precio de nuestros productos en los próximos días, para tratar de equilibrar un poco los costos de producción, aunque sabemos que esa no es la solución”, reconoció el dirigente.

Más allá de la materia prima que insume la producción del pan, los servicios, los impuestos y las cargas laborales, también traccionan de manera negativa en el costo del alimento. “Antiguamente los panaderos sacaban préstamos para arreglar su panadería o para comprar máquinas, hoy se endeudan para pagar los aguinaldos, la luz, el gas, ya no saben qué hacer”, describió Pinto.

