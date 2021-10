Expectativa por el concurso de pesca variada de Marea Roja en Reta

Está programado para el 10 de octubre, en Reta, un concurso de pesca a la variada de mayor peso organizado por el Club Marea Roja. Y la inusual cantidad de corvinas y otras especies que aparecen en nuestras costas por estos días redobla las expectativas de los eventuales participantes y también de los organizadores. Según indicó Facundo López de Ipiña, de Marea Roja, “ya realizamos la reunión de controles el martes, participa gente con experiencia que ya ha participado en este rol y que además cuenta con buenos vehículos, y estamos muy satisfechos por las inscripciones que estamos recibiendo y por el clima que se anticipa”.

“Es fin de semana largo, viene buen clima, lo que invita a toda la familia a ir, y además hace dos años que no se hace un concurso en el partido de Tres Arroyos. Por eso hay tantas ganas que siendo controles nosotros mismos tenemos ganas de participar”, admitió Facundo.

La cancha de pesca será de la Bajada de los Pescadores a inmediaciones del Río Quequén. “Es grande, cómoda, y no es una cancha de distancia así que pueden pescar tanto el que recién se inicia como el avanzado. Y la particularidad de este concurso es que es a la pieza mayor, pero no vale el chucho. Puede ganar una raya, un pez violín, una corvina, que son piezas que cualquiera puede capturar, y hasta último momento no se sabe quién gana el concurso así que la expectativa se mantiene para todos hasta el final”, destacó López de Ipiña.

