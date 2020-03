Expectativa por la 11° Fiesta del Asado Pampeano en Juan E. Barra

12 marzo, 2020

Este fin de semana se llevará cabo una nueva edición de la Fiesta del Asado Pampeano en Juan E. Barra.

Según indicó la Directora de Cultura de Adolfo Gonzáles Chaves, Karina González, “cada año se va haciendo una fiesta más grande. Este año estarán participando 11 parejas del concurso que comienza a las 9.30 horas”.

Agregó que a las 13.30 horas, se comenzará a vender el asado y se habilitará no solo el servicio de cantina sino también artesanos y emprendedores.

González, destacó que se elige a partir de este año “la Embajadora y ya no reina, por lo que contará con la banda y un poncho, pero no habrá más corona. Se tendrá en cuenta el conocimiento que ellas tengan de la localidad”.

Mencionó que se presentarán artistas locales y el cierre estará a cargo de La Gigante Banda.

En tanto, el día domingo, el evento comenzará con la habilitación desde temprano de la feria de artesanos y emprendedores, “actuarán German Monte, la Academia El Caldén, La Posta, Francisco “Pancho” Santarén, Los Echemendi y a las 21.30 estará La Cumbia” detalló.

Adelantó además que estará a la venta un bono voluntario para colaborar con la organización.

