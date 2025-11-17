Explosión en Ezeiza: “parece que hubo una guerra”, dijo Edgardo Fernández

17 noviembre, 2025 66

Edgardo Fernández, reconocido preparador de autos y empresario, atravesó horas dramáticas tras la explosión que afectó gravemente al Parque Industrial de Ezeiza donde funciona su laboratorio de ensayos automotrices. En diálogo con LU24, Fernández relató la magnitud del desastre y el impacto económico que sufrieron las empresas del sector.

“Es muy triste estar ahí. Ayer recorrí el lugar y pasé por mi empresa para intentar sostener un poco la estructura, pero la desolación es total”, describió. Según explicó, el parque industrial era completamente nuevo: él había adquirido los terrenos en 2014, cuando la zona aún era un campo de soja que recién comenzaba a lotearse. “Parece que hubiese habido una guerra. Hay empresas que perdieron el cien por ciento de todo”, lamentó.

Su empresa, dedicada a ensayos para automotrices, logró conservar la estructura principal, aunque sufrió daños significativos. La onda expansiva arrancó ventanas, portones y deformó chapas y columnas metálicas. Además, la falta de energía eléctrica, ocasionada por la quema de transformadores, complicó las primeras tareas de recuperación.

Fernández permaneció en el parque desde el momento de la explosión hasta el sábado por la tarde sin dormir, atento a la evolución del incendio y a la posibilidad de nuevas detonaciones. “En la madrugada uno veía una bola de fuego tan cerca que no sabía si había que escapar. Los bomberos nos pedían dejar los vehículos afuera por precaución”, recordó.

Sobre el origen del siniestro, señaló que todo habría comenzado en una empresa de logística de productos químicos. Un pequeño incendio inicial fue seguido inmediatamente por una fuerte explosión que desató el efecto dominó. Las llamas avanzaron entre depósitos con materiales peligrosos, una fábrica de plásticos, un almacén de papelería y finalmente una empresa de neumáticos, cuya alta carga combustible alimentó aún más el fuego.

A pesar de los daños, Fernández aclaró que su tecnología de trabajo no fue afectada y que podrá retomar la actividad una vez reordenada la estructura. Algunos vehículos que estaban dentro del galpón ya fueron retirados para continuar con los ensayos fuera del predio.

Antes de despedirse, remarcó que su caso fue menor en comparación con otros: “Lo nuestro fue absolutamente mínimo al lado del devastamiento de las empresas que perdieron todo. Es una situación terrible para ellos”. Aun así, agradeció el acompañamiento y aseguró que ya comenzó el camino de la reconstrucción.

