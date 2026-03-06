Explotó la noche con Viejas Locas x Fachi y Abel: Un Clásico del Rock Argentino

6 marzo, 2026 0

El gran espectáculo de Viejas Locas x Fachi y Abel ofreció una recreación energética de los clásicos de la banda, con un repertorio que incluyó temas como “Intoxicado”, “Lo artesanal” y “Nena me gustas así”. La banda ha sido elogiada por su capacidad para capturar la esencia del rock argentino de los 90.

Hicieron vibrar el predio de la Fiesta Provincial del Trigo con un show en un marco cuantioso de espectadores que celebraron la presencia de la banda.

Fachi Crea y Abel Meyer, dos de los miembros fundadores, han estado de gira como “Viejas Locas x Fachi y Abel” desde hace algunos años, reviviendo los clásicos de la banda y celebrando su legado. Han lanzado varios discos y han tocado en festivales como el Cosquín Rock.

