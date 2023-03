Explotó la noche: Espectacular presentación de César “Banana” Pueyrredón (videos)

Recuerdos, alegría, algarabía y gran disfrute fue el resultado de la presentación estelar de César Banana Pueyrredón. El cantautor argentino, con más de 50 años de trayectoria, dejó de manifiesto su profesionalismo y ratificó su vigencia a través del tiempo. Un repertorio que todos cantaron, corearon y bailaron, hicieron que el cierre de esta gran primera noche fuera un éxito rotundo.



En rueda de prensa, al preguntarle los motivos sobre la vigencia de su carrera, César dijo: “es una mezcla de muchos factores, no hago nada en especial, nunca fumé, no me drogo, alcohol socialmente nada más, soy agradecido de cantar mis propias canciones, mi vida es cantar y será por muchos años más. Escucho mucho a otros artistas, lo que está pasando es muy bueno en nuestro país, y me siento identificado con la camada fuerte del rock nacional como Spinetta, Nebbia, Cantilo y tantos más, y hay algunos géneros que no me llevo bien pero respeto todo y siempre digo a ver dentro de cincuenta años quién está sonando aún.

Escribo y leo, y sobre todo lo que tenga que ver con la mirada del amor, escritores nacionales me gustan mucho, y la inspiración puede llegar en cualquier situación y cualquier momento, de acuerdo a lo que esté viendo o viviendo en la vida misma, me pasa mucho de mirar a mi alrededor y ver cosas que me motivan a escribir”

