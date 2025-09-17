Expo Consumo 2025: una oportunidad para comerciantes y público

Rodrigo Fuentes, de LACTRES y CONNECTA, visitó los estudios de LU 24 para hablar sobre la Expo Consumo 2025, que se realizará los días sábado 27 y domingo 28 de septiembre en la Sociedad Rural de Tres Arroyos.

Explicó que la iniciativa busca acercar a los comerciantes a las marcas, ofrecer charlas y capacitaciones y brindar ofertas exclusivas solo por el fin de semana. “Queremos que la gente pueda pasear, disfrutar y al mismo tiempo acceder a herramientas que les permitan crecer en su comercio”, destacó Fuentes.

El evento contará con 25 stands de marcas líderes, una app para realizar compras y pagos en el predio, y actividades especiales como la participación del Club de la Cocina y de la organización del Club 24 de Abril, que ofrecerán productos salados y café. Además, habrá un escenario destinado a charlas y capacitaciones para comerciantes.

La expo comenzará el sábado a las 15 horas y se extenderá durante dos días. Se espera la participación de 2.000 clientes de la distribuidora, que ya cuenta con 900 acreditados en la primera semana.

Los interesados en asistir deben comunicarse con los vendedores de LACTRES y CONNECTA para acreditarse y disfrutar de este evento que combina capacitación, ofertas y entretenimiento familiar.

