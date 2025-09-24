Exposición Anual de Cursos del Centro de Formación Profesional Nº 401

Este viernes, de 18:00 a 21:00 horas, habrá una muestra única en el Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos (Avenida Moreno 232).

En esta jornada, los estudiantes presentarán sus trabajos y proyectos de formación en áreas como gastronomía, textil, salud, industria alimentaria, oficios artesanales, hotelería, turismo e idiomas, administración y comercialización.

Este evento será una excelente oportunidad para conocer el impacto de los cursos gratuitos y oficiales que el Centro ofrece a la comunidad, con especial énfasis en la integración de la educación con el mundo laboral y el sector productivo local. Además, en el evento se entregarán certificados de asistencia a los alumnos participantes.

El Centro de Formación Laboral Nº401, con convenio con la CGT Regional Tres Arroyos, ha sido un referente en nuestra región desde su creación en 1993, comprometido con la capacitación de jóvenes y adultos, brindando herramientas para la inserción laboral y la mejora continua de nuestras comunidades. Esta será la primera de tres exposiciones que se realizarán en los próximos meses, mostrando el trabajo y la evolución constante de sus estudiantes y docentes.

