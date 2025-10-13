Exposición de Laura Ciani en la Fundación Campano

Este miércoles, desde las 19:30 horas. se realizará la inauguración de pinturas de Laura Ciani en la Galería de exposiciones de la Fundación Dr. J. Campano.

Ciani es una artista local que ha dedicado más de 20 años a la pintura, recorriendo diferentes talleres, guiada por distintos profesores, y también de manera autodidacta. Esta muestra que presenta está integrada por trabajos en técnica mixta, óleo y acrílicos sobre tela y madera. En cada uno de ellos, se recrean paisajes soñados, escenas cotidianas, inspiradas en el colorido de la naturaleza.

La muestra podrá visitarse durante todo el mes, en los horarios habituales de la Biblioteca: de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00 horas.

Además, desde la Fundación Campano se informa que ya pueden retirarse los dibujos del “5to encuentro de pequeños dibujantes” que se desarrolló el mes pasado. Los horarios son: de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00 horas.

