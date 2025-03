Exposición en el Museo Mulazzi por el Mes de la Mujer:

4 marzo, 2025

Es un honor para mí anunciar que, en el marco del Mes de la Mujer, me encuentro participando con una obra en el Museo Mulazzi que rinde homenaje a las mujeres y su sabiduría ancestral dijo a LU 24 Gabriela García

El pcuadro fue pintado hace dos años, durante un taller de arte que tomé bajo la orientación de la profesora Susana Castañares. Esta obra busca transmitir la profundidad y la riqueza de las diversas culturas, así como la fortaleza de las mujeres que las representan.

Aunque mis nuevos compromisos no me permiten actualmente asistir a ese taller de arte, me llena de gratitud poder compartir la obra en esta exposición. Agradezco profundamente al Museo Mulazzi y a la Dirección de Cultura, por abrir este espacio a todos los artistas, permitiendo que nuestras voces y creaciones sigan siendo parte de la conversación pública.

A todos quienes visiten la muestra, les agradezco su interés y apoyo. Espero que esta obra sea una oportunidad para reflexionar sobre el legado cultural que las mujeres han conservado y transmitido a lo largo de los siglos.

Gracias nuevamente por la invitación y por mantener vivo el arte y la cultura de los artistas locales.

