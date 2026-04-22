“Expresarte”: Un nuevo taller creativo para la infancia llega a la Biblioteca Vicente P. Cacuri

22 abril, 2026 0

Bajo el lema “Donde las manos hablan, el arte cuenta y la voz crece”, se abre la convocatoria para “Expresarte”, un taller diseñado específicamente para niños de 6 a 9 años. La propuesta busca fusionar la expresión artística, el juego y la creatividad en un espacio de contención y aprendizaje.

El taller, que se llevará a cabo los miércoles en el horario de 17:15 a 18:45, es coordinado por dos profesionales de la salud y el arte: la Lic. en Fonoaudiología Brisa Iturralde y la Facilitadora de Arteterapia Laura Bilinski, garantizando un enfoque integral que potencia tanto las capacidades comunicativas como el desarrollo emocional a través de la producción creativa.

Este taller surge como respuesta al contexto actual atravesado por el uso excesivo de pantallas y la disminución de espacios de juego libre, creatividad y encuentro presencial. Se propone un espacio cuidado y presencial donde los asistentes puedan desconectarse de la tecnología, habitar el presente, explorar su mundo interno, crear con las manos, fortalecer su expresión verbal y emocional.

La propuesta es dirigida a toda la comunidad, con importantes descuentos para hijos de socios de la Biblioteca Cacuri y afiliados al Sindicato Empleados de Comercio.

Las familias interesadas en sumar a sus hijos a esta experiencia pueden solicitar más información o realizar la inscripción comunicándose a los siguientes números:

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