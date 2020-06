Expropiación: Borioni propone que se debata y se modifique “una ley de otros tiempos”

17 junio, 2020

El doctor Juan Pablo Borioni, productor agropecuario y abogado, aseguró en el marco del debate en torno a la intervención de Vicentin que “preocupa que los procesos expropiatorios en la Argentina, más allá de que estén reglados por una ley de 1977 que sigue vigente, han ido a contramano del derecho de propiedad y salvo casos excepcionales, como los que han intervenido tribunales de otros países, el expropiado e indemnizado de alguna manera ha salido perdiendo”.

En este sentido, advirtió que “esta ley, que nació en 1977, sobrevivió y fue sostenida como herramienta a pesar de que se recuperó la democracia y hubo alternancia política y distintas coaliciones en el poder, de manera que por algo está ahí. No es casualidad que en el Congreso esté la posibilidad de considerar, de manera tan amplia, cualquier cosa como utilidad pública a pedido del Ejecutivo. Y esto me preocupa, porque ahora la oposición se rasga las vestiduras pero esto está en la Constitución y está legislado, por lo que cabe preguntarse qué hicieron para que eso cambie. Lo cierto es que esta herramienta parece servirles a todos, porque en algún momento la pueden necesitar, pero nadie lo dice. Me gustaría que eso se replantee, que esa ley de 1977, una ley de facto que además refleja una mirada desde el Estado que responde a otros momentos y otras necesidades, se modifique. Porque si una ley autoriza la expropiación y el proceso se debate en el Congreso, eso se va a producir de una manera u otra. Lo que los legisladores deberían hacer, y es un debate que le deben a la sociedad, es encargarse de ponerle un coto a estos actos para que realmente se entienda que cuando se hacen, es porque han surgido del consenso y de la discusión de todas las posibilidades que da la normativa”, finalizó.

