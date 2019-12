Expusieron a Sánchez la crítica situación de empleados del Frigorífico Anselmo

El intendente Carlos Sánchez recibió a empleados de Frigorífico Anselmo y Sindicalistas del gremio de la carne quienes le manifestaron la crítica situación por la que atraviesa el personal, a quien les deben dos quincenas y sueldos del mes de noviembre, ante la paralización de tareas de la empresa.

“Vinimos a contarle a Sánchez es la problemática que venimos llevando desde hace varios meses en el Frigorífico y ponerlo en conocimiento de lo que está pasando, en lo que respecta a la parte de energía, ya que había un aviso de corte lo que hay que obviamente pagar y que hay perspectivas de trabajo que no están cerradas; el viernes se va a cumplir la segunda quincena que la gente no cobra, y a los mensuales se les debe noviembre entero”, graficó el Secretario del gremio, Néstor García en rueda de prensa, a LU 24.

“Hay varios frentes de negociación abiertos”

Dijo que “hay varios frentes de negociación abiertos, y Ambrosius no quiere volver a hacerse cargo”, a la vez que recordó la gerencia de empresarios pampeanos, afirmando que en esa etapa “la verdad es que los trabajadores la pasamos realmente mal, luego vino otra gente de Buenos Aires y el esquema no cambió mucho: hubo poco trabajo y nunca se alcanzó a remontar el Frigorífico para decir que estábamos bien; la gente siempre termina poniéndole el hombro y lo que intentamos desde el Sindicato es tratar de mantener la fuente laboral abierta, porque un puesto de trabajo cerrado o un Frigorífico cerrado no le sirve a nadie.

“El ministerio de Trabajo no ha intervenido, hemos intervenido con la Federación de la Carne” explicó García, y sostuvo que “el ministerio puede llegar a intervenir en un conflicto, el que no se ha dado, porque nosotros mismos hemos evitado hacerlo; una cosa es parar una empresa por un problema de sueldos, y otra cosa es cuando la empresa está totalmente parada hacer una medida de fuerza, tenemos que buscar una solución y no ahondar más o enterrar más a la empresa”.

La reunión con Sánchez

“Al intendente le mostramos la problemática que tenemos; hay mucha gente que está debiendo dos y tres meses de alquiler y es la que está más necesitada, junto con sus familias queríamos una mano con eso y si esto sigue ver alguna solución: yo sé que una bolsa de mercadería no es una solución, pero queríamos también ver qué gestiones podríamos hacer una para que no corten el gas, no corten la luz, y otra para ayudar a esa gente que la está pasando muy mal, la respuesta es siempre positiva, no habrá para todos pero si para los casos más extremos, para los muchachos que màs mal lo están pasando”, dijo.

Problemas de distinta magnitud y varios frentes abiertos

“Hay problemas de distinta magnitud, vamos a tratar de priorizar los que tienen que ver con los chicos y los alquileres, aunque hay casos en que no pueden pagar los créditos hipotecarios y les van a rematar la casa o no pueden pagar el auto y se lo van a sacar; hay varios frentes abiertos, mañana tendríamos noticias de algunos, estamos intentando cobrar el viernes la mitad de la quincena, y el lunes o el martes la otra mitad para que la gente pase las Fiestas, lo que tratamos es que se paguen las dos quincenas y el mes que se deben, hay una negociación abierta con la gente que estuvo tres meses, que si bien no trajo el trabajo que tuvo que traer tiene ahora el dinero para arrancar a trabajar, y otra con un muchacho de Lobos que tiene contacto con los chinos pero en lo inmediato que es la necesidad de tener la plata para las quincenas, para pagar el gas, la plata para la luz, no hay mucha esperanzas que alguien la venga a poner, los dueños están intentando vender el Frigorífico y lo que hacemos nosotros es acompañar y tratando de hacer una negociación que sea la mejor, y no por la presión que ejerza el Sindicato agarrar cualquier rumbo y que la gente sea lo último que importe”, sostuvo.

“Entre luz y gas son unos siete millones de pesos de deuda, es una deuda importante. Hoy se paró el corte del servicio del gas y si ponen plata hoy o mañana a la mañana a más tardar se soluciona y si no tendremos que hacer una valla para impedir el corte del servicio del gas”, anticipó.

La idea es faenar hoy y abrir la carnicería mañana

“Había una noticia que iban a traer unas jaulas de animales y si vienen temprano la idea es faenarlas hoy para abrir la carnicería y venderlas mañana y con lo que se trabaja el sábado con la idea de pagar la quincena el lunes y el martes; el panorama es muy complicado, pero no perdemos las esperanzas nosotros queremos que la fuente de trabajo abierta, pero el mayor esfuerzo lo está poniendo la gente. Asimismo, hay deudas con los ganaderos y con los bancos, no conozco la cifra exacta pero el comprador tendrá que hacerse cargo de eso también porque es parte de la venta del Frigorífico, el paquete de deuda es muy grande”, concluyó.

