Extienden hasta el miércoles la votación de “Juventud en Acción”

25 agosto, 2025 84

La Dirección de Políticas para la Juventud informa que extiende la votación del programa “Juventud en Acción” hasta el miércoles 27/08 a las 14:00 hs.

Todos los y las vecinas del distrito de Tres Arroyos pueden elegir uno de los 18 proyectos que presentaron grupos de jóvenes para que se lleven a cabo. En este sentido, recuerdan el proceso de votación: ingresar a vota.tresarroyos.gov.ar, crear una cuenta y verificarla en el correo electrónico con el que se registran, mirar los videos y elegir el proyecto. Deberá aparecer el cartel “¡Gracias por participar! Tu voto fue registrado”.

En caso de tener inconvenientes durante la elección, deben comunicarse por WhatsApp al número 2983-456538.

