“Extrema preocupación” en el Frente de Todos por la situación del CEC

Esta tarde en una conferencia de prensa, concejales del Frente de Todos Tres Arroyos demostraron su preocupación por la situación que está atravesando el Centro de Educación Complementario N° 801 y desde el espacio hacen referencia a una “puja entre dos partidos políticos” y atribuyen que “los que quedan en el medio son los chicos y las familias”.

En primer término, Mercedes Moreno explicó que “queríamos plantear nuestra extrema preocupación, nosotros observamos que los 150 chicos que concurren en el CEC quedan en el medio de una disputa política de dos gobiernos que muestra su ineficiencia, el Municipal y el Provincial”.

“El gobierno Municipal está realizando una obra que lleva muchos meses y los planos no se han presentado en Camuzzi, el gobierno Provincial no controla la obra ni tampoco los diferentes plazos”, sostuvo, al tiempo que agregó que “el Consejo Escolar está integrado por dos fuerzas políticas, nosotros no tenemos representación. En definitiva, los perjudicados son los chicos que concurren al CEC que hoy tuvieron el lugar cerrado”.

“Reunión muy tensa”

Tatiana Lescano estuvo participando de la reunión en el Consejo Escolar esta mañana para tratar el tema con mayor profundidad: “la reunión fue muy tensa, el clima fue realmente malo, con pase de factura entre los consejeros del vecinalismo y Juntos por el Cambio, acusándose de chicanas políticas”, explicó la concejal.

“No se hizo nada para evitar la clausura, estamos de acuerdo en que se cuide a los chicos, pero durante un año y medio nadie hizo nada”, indicó Lescano, agregando además que “en una guerra entre el Movimiento Vecnial y Juntos por el Cambio quedan en el medio los pibes, los trabajadores, los docentes, las familias que dependen del CEC para poder trabajar, es un espacio educativo pero también de contención”.

“No sabemos dónde fueron ubicados los chicos, hablamos con un papá que dejaba a los chicos en bicicleta y se iba a trabajar, hoy no sabía qué hacer, no tenía donde dejar a los chicos y perdía el día de trabajo. Desorganizan la vida de la gente”, sostuvo.

“En la reunión quedó firmado según la arquitecta que no había riesgo, se empezarían las clases de nuevo, es lo que nos comunicó la presidenta del Consejo Escolar, pero no sabemos porque esto es una marcha y contramarcha”, manifestó.

“Es algo muy triste”

Por su parte, Pity Federico, dijo que “creemos que es una puja entre dos partidos oficialistas que están peleando y no entienden la situación de los chicos y los padres que van al Centro Complementario, nos fuimos muy preocupados hoy a la mañana”.

“Sabemos cómo es el CEC, yo tuve la suerte de criarme ahí adentro, sé lo que hacen por uno. Hoy por la mañana nos encontramos con una información que no estaba bien clara, esto ha sido un cierre telefónico firmado en parte por Juntos por el Cambio y en parte por el Movimiento Vecinal”, argumentó.

“A nosotros nos preocupa mucho, nadie informó nada, de la noche a la mañana se cerró el Centro Educativo Complementario, no había nadie que avise nada, la verdad es muy triste lo que pasa”, finalizó.