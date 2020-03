Bomberos De La Garma colabora en los operativos de prevención por coronavirus (videos)

20 marzo, 2020

En el marco del operativo de control de accesos a la localidad, dispuesto por las autoridades policiales y municipales, Bomberos De La Garma se encuentra abocado al suministro de agua, destinada a las tareas de desinfección de los vehículos que ingresan al ámbito urbano por la principal arteria.

Debido al virus del COVID-19, que se transmite de persona a persona a través de gotículas procedentes de la nariz o la boca, que son despedidas al toser, estornudar o exhalar mientras se habla, o con objetos o superficies contaminadas, desde la Oficina de Capacitación Antisiniestral, se recomienda a la ciudadanía en referencia al decreto 297/2020 Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Cuidados generales

1- Lavarse las manos con jabón regularmente

2- Al estornudar en el pliegue del codo

3- Ventilar y desinfectar los ambientes

4- No lleve las manos a la cara

Cuidados en el ingreso al hogar

1. Al volver a casa intenta no tocar nada

2. Toda persona que ingresa al hogar antes de relacionarse con sus habitantes debe lavarse las manos y mantener la distancia

3. En la puerta de ingreso tendrás un trapo húmedo impregnado con lavandina y agua para la limpieza del calzado, debiendo desinfectar el mismo antes del ingreso

4. Las superficies de uso cotidiano de picaportes, manijas, barandas, puertas, ventanas, interruptores de luz, áreas de mesas, mesadas, escritorio, etc. deben desinfectarse con un antibacterial o solución de agua con lavandina

5. Coloca bolso cartera, llaves, celular, anteojos, etc. en una caja en la entrada con el fin de lavar con agua y jabón o alcohol

6. Todos los objetos que ingresen del exterior deberán colocarse sobre una mesa destinada para la desinfección de los mismos, evitando llevarlos directamente a otros ambientes (habitaciones, cocina, etc.) sin su desinfección.

7. La vestimenta que hayas usado en el exterior colócala en un canasto o bolsa para su lavado.

Cuidados de convivencia en el hogar

1. Limpiar y desinfectar a diario las superficies de alto contacto (control remoto, artefactos de encendido manual, etc.).

2. El repaso de pisos debe realizarse con frecuencia mediante solución con lavandina y trapeador destinado para tal fin.

3. No compartir cubiertos, vasos, platos, bombilla, toalla, etc.

4. Lavar ropas, sabanas y toallas muy frecuentemente.

5. Airear frecuentemente los ambientes.

6. Destine elementos exclusivos para la desinfección de baños (rejilla, trapeador, atomizador, balde, antibacterial o agua lavandina, etc.)

7. Ante la preparación de alimentos se deberá higienizar la mesa con lavandina y agua como también la limpieza de las manos previa a la manipulación.

8. Lávate las manos con desinfectante (jabón, alcohol en gel, etc.) después de tocar cualquier objeto o superficie, principalmente antes de ingesta de alimentos o infusión.

9. Las mascotas de la casa no podrán salir por ninguna circunstancia de la vivienda.

Recomendación técnica de lavado de superficie (doble balde y doble trapo)

1. Preparar en el balde 1 una solución con agua tibia y detergente de uso doméstico suficiente para producir espuma.

2. Sumergir el trapo 1 en el balde 1, escurrirlo y friccionar las superficies a limpiar siempre desde la zona más limpia a la más sucia.

3. Repetir el paso anterior hasta que quede bien limpia.

4. Llenar de agua el balde 2, sumergir el trapo 2 y enjuagar la superficie.

Desinfección de superficie

1. Diluir 10 ml de lavandina de uso doméstico en 1 litro de agua.

2. Sumergir un trapo escurrirlo y friccionar la superficie.

3. Dejar que la superficie seque por completo.

4. Se debe utilizar elemento de protección individual adecuado para limpieza y desinfección.

5. Mantener ventilados los ambientes. Si es un lugar cerrado aumentar la frecuencia de ventilación de forma regular.

Ante la presencia de síntomas

1 Fiebre y tos

2 Dolor de garganta

3 Dificultad respiratoria

No te automediques y llama a los siguientes números de teléfono;

En Provincia Buenos Aires atención ciudadana: 148 las 24 hs.

En el Partido de Tres Arroyos: 2983 – 15491301 o al 107 las 24 hs.

En el Partido de Adolfo G. Chaves: 2983 – 484450 las 24 hs.

