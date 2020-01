Ezcurdia lamentó la muerte de un jinete en Jesús María: “nunca pensamos que sería tan grave”

Norberto Eric Cossutta, un jinete de 40 años que participaba de la competencia de doma en el festival de Jesús María, Córdoba, murió esta madrugada luego de ser aplastado por su caballo. El accidente se produjo poco antes de las 22, ayer, en el campo central del anfiteatro José Hernández. La víctima fue llevada de urgencia al hospital pero horas después falleció producto de los fuertes golpes que sufrió. Mario Ezcurdia, referente de la conducción del Festival por más de 30 años, recordó por LU 24 que hace justamente diez años se producía una tragedia similar, con la muerte del jinete misionero Espíndola, que le tocó relatar. “Anoche no hubo suspensiones porque el fallecimiento se produjo hoy cuando la jineteada ya se había realizado, yo me retiré del predio alrededor de las 2.30 pero no se sabía nada de esto. El golpe fue fuerte pero no más que otros que estamos acostumbrados a ver, pero evidentemente la situación se agravó luego. Fue una fatalidad de las que vemos cinco o seis por jineteada, había record de público, el diablo metió la cola. Cayó apretado por el caballo pero jamás pensamos que con tanta gravedad”, dijo Ezcurdia.

El hombre, que nació en Dean Funes, Córdoba aunque se encontraba radicado en la provincia de Catamarca, presentó “politraumatismos varios graves” y “múltiples fracturas severas” por el impacto, según confirmaron desde la organización del evento.

“Yo defiendo la jineteada porque he estado toda la vida vinculado a ella, hay otros deportes que también se llevan vidas y no movilizan tanta polémica”, consideró Ezcurdia. El tradicional conductor comparó esta situación “con las muertes que ha causado el automovilismo, o esta persona que desapareció nadando. En Argentina está muy dividido todo, y si bien hay gente que aboga por los derechos de los animales que merecen respeto, aquí hay 20 cooperadoras que trabajan y que logran que muchos chicos tengan lo que necesitan gracias a este festival. Hay que respetar todo”.

Finalmente, destacó el premio que alcanzó el “Rafa” Prátula, que ayer protagonizó “una jineteada espectacular”, y la participación de Daniel Etcheimborde, de De la Garma, que “está andando muy bien, como Campoamor de Benito Juárez”.

