Ezequiel Barrios invitó a acompañar el torneo “Copa Ciudad” y el homenaje a su padre

24 abril, 2026 0

Organizado por el Club Huracán, se desarrolla este fin de semana el Torneo Especial de Bochas de 1ª categoría, por la Copa Ciudad de Tres Arroyos en adhesión al 142 Aniversario.

Lleva el nombre del destacado jugador Guillermo Barrios, que se jugará en dos canchas: la de la entidad alba y en la subsede en el Club Estudiantes, con partidos que comenzarán por la mañana del sábado, y la inauguración será en horas de la tarde de ese día, continuando los encuentros el domingo, con la presencia de 16 jugadores que llegan desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Ezequiel Barrios, presidente de la Asociación de Bochas de Tres Arroyos habló con LU 24 y dijo que “estamos terminando de organizar los últimos detalles en el Club, ya que el Torneo se jugará en las cuatro canchas sintéticas que tiene la ciudad, Huracán y Estudiantes, y se recibirán a grandes jugadores que han ganado mundiales, o han sido campeones sudamericanos, y también llega una camada grande de Bahía Blanca que creo es lo mejor que tiene la Provincia, junto a quien nos representará, Martín Aristain Rey”.

“Lo volvemos a organizar después de varios años, y se juega la copa Ciudad de Tres Arroyos, en adhesión al Aniversario, por lo que estamos muy agradecidos al intendente por el gran apoyo brindado; las entradas ya se encuentran a la venta, a un valor de 10 mil pesos para ambas jornadas, pueden comunicarse conmigo, reservarlas al 2983 521243 o pasar por la sede del club”, dijo Barrios.

Sobre el homenaje que se le hará a su padre Guillermo, y con un dejo de emoción, Ezequiel Barrios expresó que “son 35 años ininterrumpidos en los que compite por el Club Huracán, por lo que lo homenajearemos como corresponde, para que siga haciéndolo; crecí viéndolo jugar a él y a mi abuelo, por lo que hoy compartir el equipo con él es un orgullo para mí”.

Finalmente, agradeció a todos quienes de una manera u otra apoyaron la organización y especialmente “a nuestro presidente Mariano Pérez”, a la vez que convocó a la comunidad a observar los partidos.

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