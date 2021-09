Ezequiel Presa, fomentista de Reta, busca “compromiso de los vecinos y la unión del pueblo”

Ezequiel Presa es el flamante presidente de la Sociedad de Fomento de Balneario Reta. Días pasados le planteó, junto a otros miembros de la entidad y el delegado municipal, las prioridades y necesidades al intendente Carlos Sánchez, y en este sentido indicó que “es importante llevar a cabo trabajos como arreglo de calles y otros antes del inicio de la temporada”, al tiempo que también puso a la seguridad y la unidad del pueblo entre esas prerrogativas.

El comerciante hotelero aseguró, en este sentido, que “se está trabajando bien porque la pandemia ha hecho que la gente elija este tipo de destinos para salir, por eso se le pidió al intendente que esos trabajos se hagan antes de que el pueblo se llene de turistas, haciendo por ejemplo un reordenamiento en los estacionamientos de los paradores porque hay una gran demanda de espacios”.

Respecto de la integración de la comisión, consideró que “la gran mayoría nos dedicamos a cuestiones vinculadas a la temporada pero vivimos todo el tiempo en Reta, tenemos compromisos, empleados, cosas que pagar, por eso pedimos que el pueblo, que es muy hermoso realmente, se cuide todo el año. Esa es un poco la labor que queremos desarrollar, que el pueblo crezca y que la sociedad se una. No es fácil, Fomento ha tenido inconvenientes durante muchos años, pero somos conscientes de todo lo que hay que hacer y sin embargo todos estamos con muchas ganas”, advirtió.

Finalmente, y en relación con la problemática de inseguridad, convocó a los vecinos a “denunciar, a llamar a la Policía si se ven cosas raras o sospechosas. El vecino tiene parte de responsabilidad, al ser parte de una comunidad. No porque no me toque a mí no me tengo que meter, se necesita el compromiso de todos. Por eso esperamos que los vecinos, sean socios o no, se acerquen a las asambleas, porque sin la unión de todos no se puede hacer nada”, concluyó.

