F1: Colapinto abandonó en su última participación en Abu Dhabi

8 diciembre, 2024

Franco Colapinto disputó hoy la última fecha de la temporada de la Fórmula 1, en el Gran Premio de Abu Dhabi que ganó Lando Norris.

El argentino no pudo terminar en pista la carrera, debido a un toque del australiano Oscar Piastri (McLaren) que dañó su monoplaza.

“No fue un final de temporada como el que quería, esperábamos un final mejor”, dijo Franco.

“Hoy quería terminar la carrera, pero vino Piastri y me chocó. No sé que le pasa a este pibe, me choco a mí y después chocó a mas gente”, se quejó Colapinto.

Además, se lamentó por no poder culminar la temporada como quería.

“Queríamos termina con una sonrisa, pero bueno… es parte de la Fórmula 1”, se resignó.

