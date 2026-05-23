F1: Colapinto larga décimo en el GP de Canadá

23 mayo, 2026 0

Franco Colapinto volvió a tener una actuación destacada en la Fórmula 1 y largará desde el décimo lugar en el Gran Premio de Canadá, luego de meterse en la Q3 de la clasificación disputada este sábado en el circuito Gilles-Villeneuve. El argentino, que corre para Alpine, cerró una jornada positiva tras haber sido noveno en la carrera Sprint.

El piloto llegó a la clasificación después de completar su mejor actuación en la categoría en Miami, donde había finalizado séptimo, y en Canadá volvió a mostrar un rendimiento competitivo. En la Sprint, largó desde el puesto 13 y terminó noveno, muy cerca de ingresar en la zona de puntos.

Más tarde, en la clasificación para la carrera principal, Colapinto logró avanzar primero a la Q2 con el 13° mejor tiempo. En esa instancia también superó a Pierre Gasly, su compañero de equipo en Alpine, quien quedó detrás suyo.

El momento más importante llegó en la Q2, cuando el argentino consiguió meterse entre los diez mejores y asegurarse un lugar en la Q3.

“Let’s go, VAMOS”, exclamó por radio tras confirmar su clasificación a la última tanda.

En la Q3, Colapinto no pudo mejorar su registro final y quedó décimo, aunque el resultado le permitirá largar la carrera del domingo desde una posición expectante y dentro del grupo de los diez primeros.

La pole position quedó en manos de George Russell, con Mercedes, mientras que Kimi Antonelli completará la primera fila. Por delante de Colapinto también largarán Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Isack Hadjar, Charles Leclerc y Arvin Lindblad.

El Gran Premio de Canadá se disputará sobre 70 vueltas en el circuito Gilles-Villeneuve, de 4,361 kilómetros de extensión. La carrera podrá verse en Argentina a través de Disney+, Fox Sports y la plataforma oficial F1 TV.

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