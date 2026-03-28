F1: Colapinto largará 15 en la grilla de Suzuka

28 marzo, 2026 7

El argentino Franco Colapinto (Alpine) largará desde el puesto 15 en el Gran Premio de Japón, tercera fecha del campeonato de Fórmula 1, tras una clasificación en la que no pudo avanzar a la Q3 en el circuito de Suzuka.

La pole position fue para el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que marcó el mejor tiempo del sábado y partirá desde la primera fila junto a su compañero, el británico George Russell, líder del campeonato.

Después de la sesión, Colapinto reconoció que el resultado quedó por debajo de lo previsto y explicó que el equipo encontró dificultades con el rendimiento del auto en condiciones de baja carga de combustible.

“No era el resultado que esperábamos al empezar la clasificación. Durante el fin de semana tuvimos problemas de ritmo con poco combustible. El auto funciona mejor con mayor carga y esperamos que eso nos ayude en la carrera”, señaló el piloto nacido en Pilar, de 22 años.

El argentino logró mejorar su tiempo en la Q1, pero no alcanzó el rendimiento necesario en la segunda tanda. “En la Q1 dimos un paso adelante, pero en la Q2 no logramos el salto para pelear por entrar en la Q3”, explicó.

También reconoció que el equipo no aprovechó al máximo el potencial del auto, a diferencia de su compañero Pierre Gasly, que clasificó séptimo. “Con estos autos es clave encontrar la ventana de funcionamiento adecuada y cuidar cada detalle. Esta vez no lo logramos”, dijo.

Colapinto compite por primera vez en Suzuka y destacó la complejidad del trazado japonés. “Es una pista muy entretenida, pero técnica. Todavía tenemos puntos por mejorar”, afirmó.

El piloto argentino viene de sumar sus primeros puntos de la temporada en el Gran Premio de China, donde terminó décimo. De cara a la carrera del domingo, confía en recuperar el ritmo mostrado en las tandas largas del viernes. “Ayer el ritmo de carrera era más competitivo. Si lo encontramos de nuevo, podemos avanzar posiciones”, sostuvo.

Antonelli, de 19 años y ganador en China hace dos semanas, logró su segunda pole en la Fórmula 1 y la segunda del año. En la última ronda de la clasificación completó los 5.807 metros de Suzuka en 1m28s778, con una ventaja de 298 milésimas sobre Russell.

La segunda fila estará integrada por el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Grilla

Formación de salida del Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el circuito de Suzuka:

1. Kimi Antonelli (Italia) Mercedes | 1:28,778

2. George Russell (Gran Bretaña) Mercedes | 1:29,076

3. Oscar Piastri (Australia) McLaren | 1:29,132

4. Charles Leclerc (Mónaco) Ferrari | 1:29,405

5. Lando Norris (Gran Bretaña) McLaren | 1:29,409

6. Lewis Hamilton (Gran Bretaña) Ferrari | 1:29,567

7. Pierre Gasly (Francia) Alpine | 1:29,691

8. Isack Hadjar (Francia) Red Bull | 1:29,978

9. Gabriel Bortoleto (Brasil) Audi | 1:30,274

10. Arvid Lindblad (Gran Bretaña) Racing Bulls | 1:30,319

11. Max Verstappen (Países Bajos) Red Bull | 1:30,262

12. Esteban Ocon (Francia) Haas | 1:30,309

13. Nico Hülkenberg (Alemania) Audi | 1:30,387

14. Liam Lawson (Nueva Zelanda) Racing Bulls | 1:30,495

15. Franco Colapinto (Argentina) Alpine | 1:30,627

16. Carlos Sainz (España) Williams | 1:31,033

17. Alexander Albon (Tailandia) Williams | 1:31,088

18. Oliver Bearman (Gran Bretaña) Haas | 1:31,090

19. Sergio Pérez (México) Cadillac | 1:32,206

20. Valtteri Bottas (Finlandia) Cadillac | 1:32,330

21. Fernando Alonso (España) Aston Martin | 1:32,646

22. Lance Stroll (Canadá) Aston Martin | 1:32,920

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