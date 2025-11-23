F1: Ganó Verstappen. Descalificaron a los Mc Laren. Colapinto 15º

La FIA descalificó a los dos autos de la escudería Mc Laren de Lando Norris y Oscar Piastri por presentar una infracción técnica en sus monoplazas tras el Gran Premio de Las Vegas y la lucha por el título de la Fórmula 1 está que arde. Esta decisión, adoptada tras una exhaustiva inspección postcarrera, reconfiguró la clasificación del campeonato y reavivó las opciones de Max Verstappen – quien ganó la carrera – en la recta final de la temporada. El argentino Franco Colapinto llegó 17º a la bandera a cuadros, pero ante esa medida, quedó 15º.

Qué pasó

La sanción se originó cuando los delegados técnicos de la FIA detectaron que el desgaste de los patines de resina —ubicados en la parte inferior de los McLaren MCL39— era inferior al mínimo reglamentario de nueve milímetros, tal como exige el artículo 3.5.9 del Reglamento Técnico. Las mediciones, realizadas con un micrómetro de alta precisión, arrojaron valores de 8,88 mm y 8,93 mm en el coche de Norris, cifras que se confirmaron en presencia de los comisarios y representantes del equipo. El informe oficial de la FIA, citado por Formula1.com, especificó: “Los patines traseros se volvieron a medir en presencia de los Comisarios y los tres representantes de McLaren, y dichas mediciones confirmaron que no cumplían con el reglamento. Las mediciones relevantes fueron incluso inferiores a las medidas originalmente por el Delegado Técnico”.

Ante esta situación, los comisarios escucharon los argumentos de McLaren, que alegó circunstancias atenuantes como la presencia de baches inesperados en el circuito, la reducción de las sesiones de entrenamientos por condiciones meteorológicas adversas y la limitada oportunidad de pruebas. El equipo también sostuvo que la infracción fue menos grave que otras ocurridas en la temporada. Sin embargo, la FIA mantuvo su postura y subrayó que “ni el reglamento ni los precedentes preveían ninguna sanción aparte de la habitual (es decir, la descalificación)”, y que “la infracción fue involuntaria y que no hubo un intento deliberado de eludir el reglamento”.

La decisión de los comisarios fue tajante: ambos McLaren quedaron excluidos de la clasificación de la carrera, lo que supuso la pérdida de los 18 puntos que Norris había obtenido por su segundo puesto y de los 12 que Piastri sumó al finalizar cuarto. Esta sanción, idéntica para ambos pilotos pero emitida en documentos separados, se aplicó tras escuchar a los directores del equipo y a los responsables técnicos de la FIA.

Ahora en el Campeonato, Verstappen y Piastri, empatados en el segundo lugar

El impacto en la clasificación del campeonato fue inmediato. Tras la descalificación, Verstappen iguala a Piastri en la segunda posición del Mundial de Pilotos con 366 puntos, mientras que Norris se mantiene líder con 390, apenas 24 unidades de ventaja y con 58 puntos aún en juego en las dos últimas pruebas: el Gran Premio de Qatar y el de Abu Dhabi. El australiano Piastri conserva la segunda plaza por contar con una victoria más que Verstappen (siete frente a seis).

La exclusión de los McLaren provocó una reconfiguración de los resultados en Las Vegas. George Russell ascendió al segundo puesto, logrando así su mejor resultado de la temporada, y Andrea Kimi Antonelli sumó su tercer podio en la Fórmula 1. Charles Leclerc terminó cuarto, Carlos Sainz subió a la quinta posición, e Isack Hadjar, Nico Hulkenberg y Lewis Hamilton también escalaron posiciones. Esteban Ocon y Oliver Bearman ingresaron en el top diez, tras haber finalizado originalmente fuera de los puntos.

