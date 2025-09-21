F1: Verstappen ganó de punta a punta. Colapinto 19º

21 septiembre, 2025 0

El piloto argentino Franco Colapinto llegó en la 19ª posición en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula Uno que se corrió este domingo.

El ganador fue Max Verstappen con Red Bull, de principio a fin de las 51 vueltas de carrera, las que tuvieron varios golpes de escena, el más importante el de Oscar Piastri de Mc Laren, firme candidato al título 2025, que se “pegó” contra el guard-rail ni bien comenzó la prueba.

Colapinto había largado 16º, y había adelantado a su compañero de equipo Gasly, pero finalmente cedió la posición y culminó en el último lugar, ya con Piastri afuera de la grilla original de largada de 20 autos.

Al podio subieron además del holandés, George Russell con Mercedes y Carlos Saiz con Williams.

