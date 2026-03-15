F1:Colapinto en China terminó décimo y sumó un punto

15 marzo, 2026 0

Franco Colapinto (Alpine) protagonizó una muy buena actuación para finalizar décimo y sumar un punto en el Gran Premio de China de Fórmula 1, que tuvo como ganador al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).El podio lo completaron los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari).

Colapinto, que había clasificado 12°, largó en el 10° puesto debido a la baja por problemas mecánicos de los McLaren del británico Lando Norris y del australiano Oscar Piastri.

Desde un principio el argentino demostró que estaba más que inspirado, ya que en la largada pasó a dos oponentes y antes del final de la primera vuelta ya estaba sexto pese a haber largado con neumáticos duros.

En las primeras vueltas hubo un Safety Car, por lo que varios oponentes pararon en boxes y Colapinto escaló hasta la segunda posición, ya que decidió apostar a estirar el cambio de neumáticos.

A partir de allí, el argentino solo fue superado por rivales con mejores autos y neumáticos, mientras que protagonizó una impresionante defensa ante el francés Esteban Ocon (Haas).

Sin embargo, hubo un momento de gran suspenso, debido a que Colapinto paró en boxes en la vuelta 33 y mientras salía fue chocado de manera insólita por Ocon, quien lo quiso superar en un sector donde no tenía espacio.

Por suerte para el argentino, el choque solo se limitó a un trompo, aunque no presentó problemas en su monoplaza y pudo recuperarse de gran manera para terminar escalando hasta la décima posición.

Esta fue la primera vez que Colapinto sumó puntos en la Fórmula 1 desde el Gran Premio de Estados Unidos 2024, que se llevó a cabo en el Circuito de las Américas de la ciudad de Austin.

Triunfo histórico para Antonelli

La victoria en el GP de China quedó en manos de Antonelli, quien tuvo una actuación casi perfecta para convertirse en el segundo piloto más joven en ganar una carrera en la categoría reina del automovilismo con solo 19 años y seis meses.

El récord sigue en manos del neerlandés Max Verstappen, que lo hizo con 18 años y siete meses.

El podio lo completaron los británicos Russell y Hamilton, mientras que los otros pilotos que sumaron puntos fueron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el británico Oliver Bearman (Haas), el francés Pierre Gasly (Alpine), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el francés Isack Hadjar (Red Bull), el español Carlos Sainz Jr. (Williams) y Colapinto.

Luego del GP de China, el líder del campeonato sigue siendo Russell con 51 puntos, aunque Antonelli recortó una interesante distancia y se puso a solo cuatro unidades.

La próxima fecha en el campeonato de F1 será dentro de dos semanas, cuando se lleve a cabo el GP de Japón.

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