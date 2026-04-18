Fabián Gorostegui y Ana Izurieta en El Perseguidor 292

18 abril, 2026 0

En la entrega 292 de El Perseguidor, programa que se emite los sábados de 16:00 a 18:00 por LU 24, Hugo Costanzo dialogó con los artistas plásticos Ana Izurieta y Fabián Gorostegui, quienes se encuentran exponiendo sus obras en la sala Jaka del Museo Mulazzi, hasta fin de mes. Izurieta le hizo entrega de un retrato a Costanzo, el que se adjunta.

Además:

Informe cultural.

El grupo Opus cuatro. Su vida y su música.

Serie “Directores de cine” Hoy: Alfred Hitchock. Las mejores 10 películas del “Maestro del terror”.

Historia del tango “Bronca”, compuesto por Mario Batistella y Edmundo Rivero, en la década de los ´60.

Audio de Hernán Casciari con el cuento del escritor Pablo de Santis: “El alumno nuevo”.

La música: Opus cuatro, Edmundo Rivero, Brian Ferry, Juan Carlos Baglietto, Eduardo Falú.

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