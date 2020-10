Fabiano: “LU 24 es el medio oficial del Movimiento Vecinal”

El concejal de Juntos por el Cambio, Roberto Fabiano, declaró en la sesión que se llevó a cabo este jueves en el Salón Blanco de la Municipalidad, que “LU 24 es el medio oficial del Movimiento Vecinal”.

El testimonio del edil, se dio en el marco de la polémica que se generó tras una reunión entre concejales del bloque macrista y el intendente Carlos Sánchez por la reapertura de comercios en la ciudad.

“Tras la reunión, el señor intendente dio su nota a LU 24, el medio oficial del Movimiento Vecinal, y la misma emisora publicó un comunicado que Juntos por el Cambio sacó después que el señor Fabiano desmentía al señor intendente y desautorizaba”, sostuvo Fabiano en su declaración, al tiempo que agregó que “puedo demostrar que eso lo dije en la reunión, lamentablemente eso a alguno no le gustó, que tuviéramos una discrepancia en un aspecto de la decisión del Ejecutivo, el señor intendente se enojó tras esto pero no me llamó a mí, llamó al concejal Groenenberg”.

“Luego recurren a algún integrante del Movimiento Vecinal para que nos agreda públicamente y nos agravie, diciendo mentiras, que yo borro con el codo, que miento o hago politiquería barata”, sentenció.

“Todo lo que dije lo dije en la reunión y lo puedo probar, me tienen podrido las agresiones de integrantes del Movimiento Vecinal que han sido siempre personajes subsidiados por este Municipio, realmente estoy harto”, disparó el edil.

