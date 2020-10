Fabiano: “no hay ninguna evidencia de contagios en los rubros cerrados”

“Fuimos muy claros al decirle al intendente que no coincidimos en el cierre de los comercios”, advirtió hoy el edil Roberto Fabiano, de Juntos por el Cambio, respecto de la posición de esa bancada tras la reunión que tuvieron ayer con Carlos Sánchez. “Hubo rubros como gimnasios, guarderías, peluquerías, que permanecieron cerrados durante tres meses, en un período en que gracias a Dios Tres Arroyos no tenía el virus circulando, y se han visto muy afectados por permanecer durante todo ese tiempo sin facturar y pagando sus gastos. De hecho, el mensaje del doctor Guerra de anoche hace hincapié en los mismos puntos que nosotros tocamos en nuestro comunicado”, dijo Fabiano en referencia a un posicionamiento por escrito que los concejales dieron a conocer por las redes sociales en el que señalan que “está probado que los contagios se dan en las reuniones sociales y no en los establecimientos cerrados”.



También consideró Fabiano que “debatimos con el intendente la situación de los espacios públicos, que son considerados por Guerra como puntos críticos, pero Sánchez hizo hincapié en que se van a hacer controles”. Pero cuestionó que el mandatario comunal “haya tomado algunas medidas cuando el cambio de fase lo hace la Provincia, y aunque los números que venimos teniendo hacen pensar que eso podría suceder, se anticipó a determinar el cierre de comercios, por ejemplo peluquerías, que en fase 3 no entran en el esquema de cierres. No hay un solo antecedente de contagio en esos rubros”.

“Nosotros estamos para apoyar las decisiones que se tomen pero por consenso. Hay que hacer entender a la sociedad que en un almuerzo no hay protocolo que valga, cuando te doy la botella o te paso el plato en la comida que compartimos los cuatro hermanos con mamá, es el de mayor riesgo para el adulto mayor y los hijos y nietos nos vamos a salvar”, concluyó Fabiano.

