A menos de 24 horas de su intervención en la sesión especial convocada para el análisis de la Rendición de Cuentas municipal, y que generó una fuerte polémica, el concejal de Juntos por el Cambio Roberto Fabiano negó haber responsabilizado a la gestión vecinalista de la muerte de 177 vecinos por coronavirus. Y también dijo no haber dicho, como efectivamente ocurrió según el registro de audio de la sesión y el discurso escrito que luego envió su bancada a los medios, que esas muertes eran “evitables”. Hoy, entrevistado por LU 24, Fabiano aseguró, cuando se lo consultó en torno a la posibilidad de denunciar alguna maniobra que estime dolosa en la gestión de los recursos sanitarios, que “no es momento de hacer denuncias sino de gestionar y obtener lo necesario para que el equipo médico que está dejando la vida en el Hospital, tenga los elementos que necesita”.

“Deben entender bien lo que dije, yo responsabilizo al Ejecutivo por no haber adquirido y completado todo el equipamiento necesario para la mejor atención posible dentro del Hospital Pirovano, sobre todo en Terapia Intensiva y salas COVID, y les atribuyo a los concejales vecinalistas que por no exigir que esa inversión se haga, que son cómplices de esa decisión. Pero no estoy hablando de los muertos ni de las consecuencias de la pandemia. Es muy probable que muchas de las muertes que se han producido por la pandemia se produjeran igual, pero nuestra responsabilidad es prestar el mejor servicio posible, y hoy los médicos no lo están pudiendo hacer, porque cualquiera te puede decir que están superados por la falta de equipamiento, respiradores, no existe el sistema de alto flujo y no funciona el sistema de aspiración central del Hospital como corresponde”, sostuvo Fabiano.

“No dije que las muertes eran evitables en ningún momento”, aseguró el edil hoy. E insistió en que “hay que dar todo lo mejor que podemos, y si eso lo tuviéramos, quizá se evitaba una. Entiendo que nuestra obligación, más allá de que el problema era mundial, era transformar el sistema de salud para lo que venía. Lo que decimos es que acá no se hizo todo lo que se podía hacer. Si falta equipamiento es porque no se compró. Hoy se dice que hay demoras de 80 días para comprar equipos de alto flujo, que el año pasado estaban disponibles. Por ahí si se compraban en diciembre, en marzo estaban instalados”, argumentó el concejal.

Fabiano defendió el rol de la Comisión Amigos del Hospital Pirovano, al advertir que “no tiene la obligación de completar el equipamiento que falta en el Centro Municipal de Salud. Pero a nuestro criterio, no estuvieron ni los recursos ni las gestiones disponibles para hacerle frente a la necesidad que indefectiblemente iba a venir, porque si el Ejecutivo dispone de recursos para hacer obras entonces tiene para comprar equipamiento, sin embargo la Comisión Amigos está comprando los elementos que están haciendo falta”.

