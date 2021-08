Fabiano y Fitzsimons, del PRO: “la ciudad está entrando en la violencia vial”

23 agosto, 2021 Leido: 185

Roberto Fabiano y Diego Fitzsimons son precandidatos a concejal y consejero escolar por el PRO Tres Arroyos, comparten la arquitectura como profesión y en los estudios de LU 24 apuntaron hoy a la alta tasa de siniestralidad vial y a la necesidad de “bajar la velocidad de la ciudad”, al tiempo que hablaron también sobre la inseguridad y el impacto de ambos fenómenos en la calidad de vida de los vecinos.

“Observo que se están haciendo obras que podrían ser mucho mejores. Falta planificación, y poner sobre la mesa y discutir mejores ideas, que apunten a que las personas vivan mejor en la ciudad. Uno de los principales aspectos es el de la movilidad: estamos entrando en un problema de violencia vial. El parque automotor es grande igual que en otros lugares de la provincia, pero frente a ese diagnóstico se pueden plantear diferentes soluciones. Las noticias de siniestros viales en Tres Arroyos suceden a diario, y nos estamos acostumbrando y eso es lo peligroso. Este es un terreno muy grande a mejorar y trabajar”, dijo Fitzsimons, impulsor de la movilidad en bicicleta, aspecto para el que reclamó “políticas públicas que ayuden a construir la cultura del uso, invitando a las personas a andar en bicicleta haciéndoles la vida fácil a los que van a trabajar en ese medio”.

Fabiano, por su parte, apuntó a pensar la ciudad “desde la gente y no desde los vehículos. Se asfaltaron los laterales de las vías y se creó un boulevard de doble mano innecesario, cuando la gente necesita espacios verdes para caminar y correr”. Y a trabajar en la seguridad urbana en varios aspectos, entre ellos el funcionamiento del Centro de Monitoreo en la faz preventiva, “porque no está dando los resultados que debería. Aprobamos una ordenanza para el uso de una app de seguridad en el teléfono, pero tiene sentido y da resultado en la medida en que se interrelacione con el Centro de Monitoreo, con las fuerzas de seguridad, con la tecnología. Y hoy no tenemos una sola cámara lectora de patentes; muchos móviles no tienen GPS y no está centralizado ni organizado todo el sistema de respuesta a emergencias de todo tipo”.

Finalmente, el actual edil y precandidato por el PRO convocó a los vecinos a participar de las PASO. “Es el momento que tienen de hacer escuchar su voz a través del voto”, concluyó Fabiano.

